Nationala Romaniei poate disputa barajul cu Islanda fara unul dintre cei mai in forma atacanti. Ce scrie presa din Anglia despre operatia lui Puscas

George Puscas are mari probleme de sanatate, avand umarul dislocat si fiind pasibil de o operatie care il va tine cu siguranta pe tusa cel putin 3-4 luni.Varful de 23 de ani de la Reading a cazut pe umar miercuri in deplasarea de la Barnsley, scor 1-1 in Championship. El a fost inlocuit in minutul 65, iar antrenorul Mark Bowen a si oferit o declaratie pentru presa din Albion : "Nu arata bine. Are ceva la umar, trebuie sa faca o rezonanta magnetica. Pare o dislocare", spunea fostul jucator al lui Leeds, iar acest diagnostic prezumtiv a fost confirmat, din pacate.Un cunoscut medic ortoped l-a consultat pe Puscas si i-a spus ca in cazul unei operatii va fi indisponibil de pe teren circa trei-patru luni.Dupa meciul de sambata cu Stoke, al lui Reading, scor 0-0, Bowen a declarat la conferinta de presa: "Avem sperante. A fost vazut de un specialist pentru umarul dislocat. I s-a spus ca, in principiu, este nevoie de operatie. Totusi, daca face o pauza de o saptamana sau zece zile, este posibil ca starea lui sa se imbunatateasca".De 6 ori a marcat Puscas in tricoul lui Reading in meciurile din Championship, liga secunda engleza, in cele 17 partide bifate. Tot 6 goluri a marcat oradeanul si la nationala mare, in cele 14 selectii ale sale.Romania va evolua cu Islanda pe 26 martie in primul meci de baraj catre EURO 2020. Daca vom invinge in deplasarea din nordul Europei, vom mai avea o deplasare pe 31 martie, in Ungaria sau Bulgaria.Citeste si:D.A.