O noua victorie pentru George Puscas in tricoul celor de la Reading

Reading a trecut cu 2-0 de Huddersfield, proaspat retogradata din Premier League, intr-un meci in care romanul nu a fost titular, fiind introdus in minutul 69.Ultimele 20 de minute au adus si cele 2 goluri pentru oaspeti, prin Ejaria si Morrison.Trei goluri in patru meciuri a marcat deja George Puscas la Reading, roman care a fost adus de la Inter in aceasta vara pentru 8 milioane de euro.Reading este pe locul 11, in timp ce Huddersfield ocupa locul 23, penultimul din clasament.Despre Huddersfield s-a vorbit in ultimele zile ca este o formatie care il doreste ca antrenor in Anglia pe Dan Petrescu , antrenorul campioanei noastre CFR Cluj 7 puncte dupa 5 etape are Reading in Championship, acolo unde lider este Leeds cu 13 puncte.Etapa trecuta, Puscas a marcat doua goluri in partida cu Cardiff, scor 3-0, unul dintre ele fiind magistral, dupa o cursa de peste 50 de metri.