Presa din Anglia este la picioarele lui George Puscas dupa cele doua goluri marcate pentru Reading in Championship: "Un star de necontestat"

George Puscas just pulled this off for Reading. What a goal pic.twitter.com/iwjMNLdZMQ - Charles (@charleslevitt_) August 18, 2019

Ziare.

com

Partida s-a terminat 3-0 pentru gazde, primele doua goluri fiind semnate de roman, primul fiind o capodopera, dupa o cursa impetuoasa inceputa in propria sa jumatate, la capatul unui sprint de peste 50 de metri:Ziaristii de la BBC, celebra agentie de presa britanica, notau in live text-ul pe care l-au facut pentru aceasta partida: "George Puscas a fost starul de necontestat in prima repriza a duelului Reading - Cardiff. Dumnezeule mare, ce mod de a debuta pe teren propriu pentru Reading! George Puscas a deschis scorul pentru gazde, cu un efort solitar superb. A preluat mingea in propria jumatate, l-a intors pe toate partile pe Will Vaulks, pentru ca apoi sa traga superb la coltul lung. O reusita fantastica", au scris cei de la BBC De asemenea, cei de la Sky Sports au fost si ei uimiti de golul lui Puscas si de intreaga sa evolutie in aceasta partida, notand pe contul lor de Twitter in analiza acestora:"Doua goluri marcate de George Puscas au adus Reading in avantaj. Primul a venit dupa o cursa din propria jumatate, iar cel de-al doilea a venit dupa o finalizare de atacant veritabil. Calitatile romanului sunt evidente", punctau jurnalistii britanici.Puscas este la al patrulea gol pentru Reading in aceasta saptamana, dupa doua goluri in Cupa Ligii cu Wycombe, unul in timpul regulamentar, al doilea la loviturile de departajare.8 milioane de euro a platit Reading in schimbul atacantului roman de 23 de ani nascut la Oradea.La Reading in trecutul apropiat a mai evoluat si alt roman, e vorba de Adi Popa, recent transferat de FCSB D.A.