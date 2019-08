Prima reactie a lui George Puscas, dupa partida in care a fost desemnat omul meciului la Reading

Ziare.

Fostul jucator de la Inter si Palermo a realizat dubla in minutele 25 si 40, fiind desemnat apoi la finalul partidei omul meciului de catre Sky Sports TV.La finalul partidei, Puscas a oferit un interviu pentru site-ul oficial al celor de la Reading, fosta formatie a stelistului Adi Popa:"Sunt foarte fericit pentru victorie, in primul rand, fiind primele trei puncte in campionat , in acest sezon. Este minunat pentru fani. Nu am avut noroc sa inscriu si al treilea gol, dar trebuie sa continui sa muncesc si sa reusesc acest lucru in meciul urmator. Vreau sa ma impun in acest campionat, asa ca trebuie sa muncesc din greu", au fost vorbele tanarului jucator roman de 23 de ani.Puscas a mai marcat doua goluri si in partida de Cupa Ligii cu Wycombe, cand a marcat si in timpul regulamentar, dar si la loviturile de departajare.De asemenea, si antrenorul Jose Gomes l-a laudat pe roman, spunand ca el l-a incurajat sa faca acea cursa nebuna de peste 50 de metri de la primul gol:Inter l-a vandut in aceasta vara la Reading pe Puscas pe 8 milioane de euro.D.A.