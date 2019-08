Puscas, cel mai scump fotbalist roman din istorie? Iata ce spune un jurnalist britanic

Ziare.

Jurnalistul britanic Dylan Walsh, de la TransferTavern e convins ca atacantul roman se va transfera anul viitor la o echipa din Premier League, pe o suma imensa."George Puscas se va transfera cu siguranta in vara viitoare la o grupare de mijlocul clasamentului din Premier League, in schimbul a 25 de milioane de lire sterline. Un talent fantastic", scrie Dylan Walsh.George Puscas (23 de ani) a marcat 3 goluri in primele 3 partide jucate pentru Reading.Aproximativ 10 milioane de euro a platit Reading, la inceputul acestei luni, pentru a-l transfera pe Puscas de la Inter.In prezent, recordul pentru cel mai scump fotbalist roman e detinut de Adrian Mutu si transferul sau din 2003 de la Parma la Chelsea, in schimbul a 22,5 milioane de euro.I.G.