Seara magica pentru George Puscas: gol si pasa de gol pentru victoria lui Reading

George puscas szn starts now https://t.co/p3GAdO547h - Harry (@rfcHarry) February 29, 2020

Ziare.

com

Reading s-a impus cu 2-0 in actuala runda de Championship, iar romanul Puscas a stabilit scorul final, in minutul 60, dupa o pasa venita de la Obita. In plus, el a oferit si pasa de gol in minutul 18 pentru Meite, fiind de departe jucatorul partidei.El a bifat o partida ca integralist pentru Reading, care in urma acestui succes este pe 16 in clasament, cu 45 de puncte.Puscas, 23 de ani, a scapat spre poarta adversa in minutul 60, avut doi adversari in spate, dar pana la urma sprintul sau a fost decisiv, a scapat de fundasii adversi, iar apoi l-a executat pe portarul advers, cu un sut la coltul lung.10 goluri asadar pentru romanul care are 31 de partide jucate pentru Reading in acest sezon. Sase milioane de euro are cota de piata in acest moment romanul cumparat de Reading de la Inter vara trecuta.Coincidenta face ca Puscas sa faca un meci perfect dupa ce sambata un jurnalist britanic l-a criticat pentru lipsa sa de constanta in joc: