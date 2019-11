George Puscas, 3 goluri in 5 minute pentru Reading: Meci fabulos pentru roman

Ziare.

Titularizat in deplasarea de la Wigan, tanarul atacant roman nu a dezamagit si a adus victoria echipei sale.Garner a deschis scorul in minutul 34 pentru gazde, numai ca Puscas a punctat pe final, in minutele 79, 81 si 84, iar Reading a obtinut trei puncte importante.Evolutia perfecta a romanului vine la numai cateva zile dupa ce antrenorul lui Reading anunta ca acesta este om de baza si ca are incredere deplina in el.Puscas a ajuns in vara acestui an in liga a doua engleza, insa a primit deja oferte pentru a evolua la formatii mai importante.M.D.