George Puscas a primit doua oferte de 10 milioane de euro - decizia luata de tanarul atacant

Ziare.

com

Conform editiei tiparite a cotidianului Corriere dello Sport, Puscas are propuneri concrete din Rusia, de la TSKA si Spartak Moscova.Totusi, atacantul le-a cerut celor de la Inter sa-i ofere o sansa, iar in cazul in care nu vor sa-l pastreze sa-l vanda intr-un campionat de top.Jucatorul in varsta de 23 de ani refuza un transfer in Rusia, fiind de parere ca si-ar ingropa cariera daca va ajunge in Estul Europei.Puscas a ajuns in cantonamentul celor de la Inter si va avea sansa sa joace avand in vedere problemele de lot pe care trupa lui Antonio Conte le are.Atacantul vine dupa un EURO U21 excelent, in care a marcat patru goluri in patru meciuri pentru nationala Romaniei.C.S.