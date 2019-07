George Puscas, asaltat cu oferte: Iata ce echipe il doresc

Ziare.

Impresarul atacantului in varsta de 23 de ani spune ca are deja numeroase oferte primite."Sunt multe echipe interesate de el si in momentul de fata analizam situatia. Este ca o comoara pentru Inter, un jucator care are atat de multe oferte, atat din Italia cat si din strainatate, iar clubul il evalueaza la multe milioane de euro", a spus impresarul Crescenzo Cecere, citat de FCInter1908.it Fiorentina si Bologna sunt echipele din Serie A interesate de Puscas, dar atacantul are si propuneri din liga a doua italiana.De asemenea, Fenerbahce, Nantes si alte echipe din afara Italiei mai il doresc pe atacantul nationalei de tineret.Puscas a marcat 4 goluri in 4 meciuri pentru nationala de tineret a Romaniei la EURO U21.In sezonul precedent, el a inscris de 9 ori in liga a doua italiana, la Palermo.C.S.