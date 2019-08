Puscas, ca si transferat in Championship: Anunt de ultima ora din Italia

Ziare.

Sub contract cu Inter Milano dupa falimentul celor de la Palermo, "Puski" a fost utilizat in mai multe meciuri de pregatire disputate de "nerazzurri" in aceasta vara, insa nu a demonstrat ca merita sa ramana in lot.Prin urmare, italienii au inceput sa caute variante pentru a-l transfera, cele mai interesante oferte venind din liga a doua engleza.Daca la un moment dat Birmingham parea favorita , acum reputatul jurnalist Gianluca Di Marzio sustine ca Reading l-a acontat pe roman.Potrivit lui Di Marzio, Inter va incasa 8 milioane de lire sterline, in jur de 10 milioane de euro, in schimbul atacantului in varsta de 23 de ani.Puscas este asteptat miercuri dimineata in Reading pentru a efectua vizita medicala si a semna contractul cu noua lui formatie.9 goluri a marcat Puscas in sezonul 2018/2019 pentru Palermo.3 milioane de euro e cota lui Puscas, conform site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.M.D.