Fundatia lui George Soros se retrage din Turcia, unde membrii sai au inceput sa fie arestati

Organizatia a informat ca este tinta unor acuzatii nefondate in presa din Turcia, din cauza carora nu isi mai poate continua munca, scrie The Guardian.De asemenea, ONG-ul este vizat de o investigatie a Ministerului turc de Interne, care are ca scop demonstrarea unei legaturi intre fundatie si protestele din Gezi Park in Istanbul, din 2013. Organizatia neaga aceste acuzatii.Unul dintre fondatorii din Turcia, Hakan Altinay, se afla printre cele 13 persoane retinute de autoritatile turce acum 10 zile, acuzate ca l-au sustinut pe activistul Osman Kavala, care se afla in inchisoare, in incercarile sale de a da jos guvernul.Intr-un discurs de saptamana trecuta, Erdogan a legat aceste arestari de Soros. "Persoana care a finantat teroristii in timpul incidentelor din Gezi se afla deja la inchisoare", a declarat el la o intalnire a administratorilor locali."Si cine se afla in spatele lui? Faimosul evreu Soros. El este un om care numeste oameni cu scopul de a diviza natiuni si a le distruge. El are multi bani si ii cheltuieste cu acest scop", a adaugat Erdogan.Fundatia a comunicat ca "noile investigatii" incearca sa gaseasca legaturi cu protestele Gezi: "Aceste eforturi nu sunt noi si sunt in afara realitatii".De asemenea, organizatia a comunicat ca va aplica pentru lichidarea legala a operatiunilor cat de curand posibil.