Georgian Pop s-a reintors in PSD. Social-democratii ar avea voturile pentru motiunea de cenzura

Ziare.

com

"Anul trecut am plecat din PSD din cauza unui conflict personal cu Liviu Dragnea. Cu Marcel Ciolacu sunt prieten si am incredere ca va duce proiectul de reformare al stangii mai departe, proiect din care vreau sa fac parte", a declarat deputatul Georgian Pop.El a precizat ca s-a reinscris in PSD la sfarsitul anului trecut si ca face parte din cei 232 de parlamentari la care Marcel Ciolacu a facut referire cand a vorbit despre sustinerea motiunii de cenzura.Insa, conform Hotnews.ro , si Corina Bogaciu a decis sa revina in PSD, aducand astfel numarul de voturi necesar PSD pentru daramarea guvernului Orban.Fost social-democrat, Georgian Pop a trecut la grupul Pro Europa, condus de Victor Ponta, in ianuarie 2019. Potrivit unei solicitari facute de Victor Ponta, el urma sa preia functia de presedinte al Comisiei parlamentare speciale pentru modificarea legilor securitatii nationale. Deputatul Georgian Pop a fost in legislatura anterioara, 2012-2016, presedintele Comisiei de control al SRI.Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va participa luni, incepand cu ora 14:00, impreuna cu membrii Cabinetului, la sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, convocata pentruimpotriva sa.Conform regulamentului Parlamentului, motiunea de cenzura se prezinta in sedinta comuna a celor doua Camere in cel mult 5 zile de la data depunerii, iar dezbaterea motiunii de cenzura are loc dupa alte 3 zile.