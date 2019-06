De la Budapesta, fugarul Olosz Gergely cere desfiintarea condamnarii definitive la inchisoare

Unguria a cerut intreaga documentatie

Sentinta, motivata din mai

Ziare.

com

Instanta nu a stabilit inca primul termen de judecata in acest caz.Gergely Olosz a fost retinut pe 13 martie la Budapesta si se afla din 14 martie sub supraveghere judiciara penala temporara, iar miscarile sale sunt urmarite prin intermediul unor instrumente tehnice.Olosz Gergely, fost presedinte al ANRE si fost senator UDMR, a fost dat in urmarire internationala in ianuarie 2019, dupa ce in decembrie 2018 fusese dat in urmarire nationala si in consemn la frontiera.Pe 12 aprilie, Tribunalul Budapesta a mentinut controlul judiciar temporar valabil in urmatoarele trei luni. Judecatorii nu au putut inca dezbate cererea de extradare a politicianului din Romania, din lipsa documentatiei complete, potrivit agentiei de presa ungare MTI. Instanta din Budapesta a atras atentia, prin intermediul Ministerului ungar al Justitiei, autoritatilor din Romania sa trimita motivarea sentintei privative de libertate pronuntate pe numele fostului senator in data de 20 decembrie 2018.Surse judiciare au explicat pentruca Inalta Curte a motivat decizia de condamnare a lui Olosz la inceputul lunii mai. Practic, Inalta Curte a mentinut in cazul fostului deputat sentinta de 3 ani de inchisoare data anterior de Curtea de Apel Bucuresti."In demersul de stabilire a tratamentului sanctionator aplicat inculpatului Olosz, in mod judicios, Curtea de Apel a avut in vedere si calitatea detinuta de acesta la momentul comiterii faptelor, respectiv aceea de deputat in Parlamentul Romaniei, folosindu-se atat de functia publica incredintata prin votul cetatenilor, cat si de informatiile si relatiile dobandite in perioada in care a fost presedinte al ANRE, in interes personal, cu scopuri vadit patrimoniale, desi una dintre indatoririle sale, din pozitia de reprezentant al puterii legislative, era tocmai aceea de a asigura respectarea legii in activitatea desfasurata", motiveaza Inalta Curte.Intreaga motivare a sentintei are peste 100 de pagini.