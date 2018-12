Dupa cinci ani de judecata, fostul senator UDMR Olosz Gergely a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare

Condamanari cu suspendare

Demisie cu siretlic

Prima pedeapsa, anulata

Decizia a fost data joi seara de Inalta Curte. Olosz Gergely fusese condamnat la aceeasi pedeapsa si de Curtea de Apel Bucuresti. In acelasi dosar, Ion Bircina, finul fostului judecator al Curtii Constitutionale, in prezent secretar general al Guvernului, Toni Grebla , a fost condmanat la 1 an si 4 luni de inchisoare.Dosarul este pe rolul instantelor din octombrie 2012, iar judecata procesului a fost tergiversata de fostul parlamentar UDMR.In acest moment, nu se stie clar daca fostul senator se mai afla in Romania. Dupa emiterea mandatului de arestare , Olosz Gergely este asteptat sa se prezinte singur la orice sectie de politie . Daca in 24 de ore nu se preda sau politistii nu il gasesc, este dat in urmarire.Alti doi afaceristi au primit condamnari cu suspendare si munca in folosul comunitatii: Costin Iliescu (1 an si 4 luni de inchisoare cu suspendare), si Catalin Stan (2 ani de inchisoare cu suspendare).Un alt afacerist implicat in dosar, Ovidiu Ionel Badea, a ramas cu pedeapsa de 1 an de inchisoare cu suspendare pe care a primit-o la Curtea de Apel Bucuresti, sentinta pe care nu a contestat-o.Procurorii arata, in rechizitoriul trimis instantei, ca in perioada mai 2010 - februarie 2011, Ion Bircina, Costin Iliescu, Catalin Stan si Ovidiu Ionel Badea s-au asociat cu scopul de a cumpara influenta lui Olosz Gergely, in vederea obtinerii de contracte oneroase pentru firmele a caror activitate o coordonau prin asociere.Cazul lui Olosz Gergely este inedit deoarece fostul parlamentar a uzat de diferite tertipuri pentru a tergiversa judecarea dosarului. El a fost deputat doua mandate, in perioada 2004-2012. Din 2012 a fost ales senator. Dupa niciun an din cel de-al treilea mandat de parlamentar, Olosz Gergely si-a dat demisia din Senat spunand ca este tina unei campanii de denigrare. Efectul demisiei a fost insa mutarea dosarului sau de coruptie de la Curtea Suprema la o instanta inferioara, in speta Tribunalul Bucuresti.Olosz Gergely si-a dat demisia din Senat pe 13 mai 2013, iar urmatorul termen din dosarul de coruptie avea stabilita data de 17 mai. Atunci, instanta urma sa constate ca patru dintre inculpati isi recunosc vinovatia si ar fi putut sa pronunte si o sentinta. Sentinta de condamnare era iminenta. In cateva luni de la mutarea dosarului la Tribunal, Olosz Gergely a fost judecat. Pe 17 iulie a fost condamnat la 7 ani cu executare.Curtea de Apel Bucuresti a anulat insa in octombie 2013 condamnarea la sapte ani de inchisoare primita de Olosz Gergely la Tribunalul Bucuresti, pe motiv ca aceasta instanta nu era competenta sa judece dosarul, intrucat fostul senator avea si calitatea de avocat, ceea ce atrage competenta curtii de apel.Dosarul s-a judecat apoi in faza de fond la Curtea de Apel Bucuresti. Dupa cum am aratat, in martie 2016, Olosz Gergely a fost condamanat la 3 ani de inchisoare cu executare. De atunci, procesul s-a desfasurat la Inalta Curte.