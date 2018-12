Fostul senator UDMR Olosz Gergely, abia condamnat, a fost dat in urmarire nationala si in consemn la frontiera

Ziare.

Purtatorul de cuvant al IPJ Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat, vineri, ca Olosz Gergely are domiciliul pe raza judetului Covasna."La aceasta ora politistii fac demersuri pentru depistarea persoanei respective in vederea punerii in executare a mandatului de executare a pedepsei. A fost dat in urmarire nationala si in consemn la frontiera. Persoana respectiva avea domiciliul pe raza judetului Covasna", a spus Tolvaj Marin.Intrebata daca exista informatii ca Olosz ar fi parasit, deja, teritoriul Romaniei, aceasta a spus ca nu stie nimic in acest sens.Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au mentinut hotararea din 2016 a Curtii de Apel Bucuresti, cand Olosz Gergely a primit tot o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu executare.Instanta a mai decis confiscarea de la fostul presedinte ANRE a sumelor de 384.000 euro si de 400.000 lei.Alaturi de Gergely a fost condamnat, la un an si patru luni de inchisoare, finul fostului judecator al Curtii Constitutionale, Ion Bircina, pentru cumparare de influenta.Procurorii DNA i-au trimis pe cei cinci inculpati in judecata in octombrie 2012.In rechizitoriul intocmit s-a precizat ca, in perioada mai 2010 - februarie 2011, inculpatii Bircina Ion, Iliescu Costin, Stan Catalin si Badea Ovidiu Ionel s-au asociat cu scopul de a cumpara influenta inculpatului Olosz Gergely, in vederea obtinerii de contracte oneroase pentru firmele a caror activitate o coordonau prin asociere. In schimbul banilor, Olosz Gergely ar fi lasat sa se creada ca are influenta pe langa o persoana cu functie de conducere din cadrul CEZ Romania SA.