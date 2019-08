De ce Bunea Stancu a stat doar 55 de zile dupa gratii din cei 3 ani si 8 luni de inchisoare pe care trebuia sa-i execute

"A dat dovada temeinica de indreptare"

Contestatia DNA , respinsa

"Imi place munca"

Ziare.

com

Bunea Stancu a fost condamnat definitiv pe 22 iunie si a fost eliberat conditionat pe 28 august.Dupa cum am aratat, Bunea Stancu ar fi trebuit sa execute 1.341 zile de inchisoare In primul rand, deoarece are peste 60 de ani, fostul presedinte al CJ Braila putea fi propus la liberare conditionataApoi, Bunea Stancu mai fusese inchis 466 de zile in dosarul "Mita la PSD", caz in care a fost condamnat la 3 ani de inchisoare. El a fost incarcerat in perioada 2 aprilie 2015 - 10 august 2016.De asemenea, politicianul a fost arestat preventiv in acest caz si a castigat mai multe zile cand a executat prima pedeapsa: 96 zile in baza Legii 169/2017 a recursului compensatoriu si 98 zile ca urmare a muncii prestate.Nu in ultimul rand, Bunea Stancu nu a fost sanctionat disciplinar si a primit 7 recompense."Avand in vedere fractia de pedeapsa executata, comportamentul corespunzator pe timpul detentiei, instanta va aprecia ca perioada executata este suficienta realizarii functiilor pedepsei aplicate, de reeducare si de constrangere, in consecinta fiind indeplinita si conditia dovezii temeinice de indreptare.Prin urmare,", motiva Judecatoria Galati, prima instanta care a decis liberarea conditionata, pe 17 iunie 2019. DNA a contestat fara succes aceasta decizie la Tribunalul Galati. Procurorul DNA a aratat in sala de judecata ca dupa a doua incarcerare, Bunea Stancu "nu a solicitat si nu a participat la activitati lucrative, ceea ce nu justifica aprecierea instantei de fond cu privire la staruinta in munca, in conditiile in care munca prestata a fost de la o condamnare anterioara".Fostul baron PSD s-a aparat si a spus ca dupa a doua incarcerare el a stat in carantina 21 de zile, apoi diferenta de zile a fost in tranzit, pana la clarificarea situatiei sale, si abia la momentul in care ajunge intr-un penitenciar cu regim semideschis sau deschis poate efectua activitati lucrative.In ultimul cuvant, Bunea Stancu a explicat ca in prima condamnare a muncit la biblioteca si s-a implicat in activitati de educare a detinutilor, avand castigate prin munca un numar de 98 de zile.", a spus fostul presedinte al CJ Braila, potrivit motivarii liberarii conditionate.