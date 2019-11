Fostul primar al Timisoarei a fost condamnat in dosarul finantarii Clubului Politehnica

Ziare.

com

Potrivit deciziei Curtii de Apel Timisoara, Ciuhandu a primit trei ani de inchisoare cu suspendare si un termen de supraveghere de 4 ani, cand fostul primar va face munca in folosul comunitatii la Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis sau SC Horticultura SA, pe o perioada de 120 de zile."Curtea de Apel Timisoara condamna pe inculpatul Ciuhandu Gherorghe, primar la data comiterii faptelor, pentru infractiunea de abuz in serviciu, in forma continuata, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, la pedeapsa de trei ani inchisoare si dispune suspendarea executarii sub supraveghere a pedepsei de trei ani inchisoare stabilind un termen de supraveghere de patru ani. (...) Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii in locatii, puncte de lucru la Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis sau SC Horticultura SA, pe o perioada de 120 de zile. Decizia este definitiva", se arata in decizie.De asemenea, au mai fost condamnati la diverse pedepse la inchisoare cu suspendare mai multe persoane, angajate ale Primariei Timisoara la data faptelor.Instanta i-a mai obligat pe Ciuhandu si alte trei persoane sa plateasca in favoarea partii civile, orasul Timisoara, suma de 27 milioane de lei impreuna cu dobanda legala aferenta calculata incepand cu data emiterii fiecarei ordonantari de plata si pana la plata efectiva a prejudiciului.In prima instanta, zece persoane, intre care fostul primar al Timisoarei, Gheorghe Ciuhandu, au fost achitate de Tribunalului Timis.DNA a decis, in aprilie 2016, trimiterea in judecata a lui Gheorghe Ciuhandu, fost primar al Timisoarei, a fostului viceprimar Adrian Orza, a secretarului Primariei Ioan Cojocari, alaturi de Miut Nicusor Constantin, Staia Martin, Munteanu Mirel Florin, Pintilie Alina, Dumitru Delia Ileana, Mihalache Teodora Violeta, Dimitriu Mariana si Haracicu Smaranda Maria in dosarul ce investigheaza finantarea ilegala a echipei de fotbal Politehnica Timisoara detinuta de Marian Iancu.Procurorii anticoruptie sustineau ca, in anul 2008, cand Ciuhandu era primar al Timisoarei, si Ioan Cojocari, secretar al Consiliului Local Timisoara, au incalcat normele legale care reglementeaza posibilitatea acordarii de sume de la bugetul Consiliului Local Timisoara in contul S.C. Politehnica Timisoara S.A. si au semnat, impreuna cu Delia Dumitru si cu alte persoane din cadrul Primariei Timisoara, documentul "Contract de asociere", in baza caruia era alocata, pe o perioada de trei ani, suma de 9.000.000 lei anual, "pentru sprijinirea echipei de fotbal Politehnica Stiinta Timisoara".Potrivit procurorilor anticoruptie, acordarea unor sume de bani in mod abuziv si contrar prevederilor legale, in perioada 2008-2011, din bugetul local al municipiului Timisoara, in cuantum total de 27.100.000 lei, catre S.C. Politehnica Timisoara, nu a servit intereselor comunitatii, "ci doar pe acelea ale unui grup privat de interese organizat in jurul" echipei de fotbal, finantarea fiind astfel ilegala.