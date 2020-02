Gheorghe Falca si-a lansat o carte laudata de Predoiu si prefatata de Rares Bogdan

Ziare.

"E o carte de insemnari politice, plecata din modul in care m-am manifestat in 2013, in care cititorul descopera modul in care un om politic de dreapta gandeste, o combinatie de crestin-democratie cu ceea ce inseamna societatea liberala, o anumita gandire a ceea ce inseamna astazi natiunile in interiorul Uniunii Europene", a declarat Falca, cu acest prilej.Potrivit acestuia, volumul cuprinde si un capitol cu noua reguli de manifestare a politicienilor de dreapta - Nu te teme, indrazneste; Fii prezent; Infatiseaza-te celorlalti in cea mai buna varianta a ta; Asuma-ti proiecte si du-le la bun sfarsit; Entuziasmeaza-ti sustinatorii; Identifica-ti cu precizie adversarul si supune-l unor critici constante; Aliaza-te cu cei care au un plan bun; Propune doar proiecte si teme care intereseaza publicul; Fii marinimos.In opinia ministrului interimar al Justitiei, Catalin Predoiu, cartea lui Gheorghe Falca vorbeste despre actul politic pus in relatie cu valorile de dreapta."Domnul Falca ajunge catre o actiune politica preponderent constructiva si asa este si cartea. O carte despre valori, o carte despre actul politic pus in relatie cu valorile si anume valorile de dreapta. Si acesta este un lucru de subliniat. Pentru domnul Falca, lucrurile sunt foarte clare, adica nu exista o confuzie sau cea mai mica ezitare in a opta intre o actiune politica bazata pe o valoare de dreapta sau de stanga. Dansul vede imediat care este diferenta si nu ezita", a subliniat Predoiu.In Cuvant Inainte, liderul liberal Rares Bogdan scrie ca volumul "Curajul de a prinde o stea cazatoare" cuprinde cateva cugetari care sintetizeaza proiectul de tara, situat deasupra ideologiilor si conjuncturilor: binele comunitatilor."Si nu doar pentru ca domnul Falca a fost atatia ani un primar de succes! Ci pentru ca a priceput, probabil din interactiunea cu asteptarile oamenilor, ca viitorul omenirii se bazeaza pe succesul comunitatilor, ingemanat in proiecte nationale care converg intr-o orchestra internationala diversa, dar unita", arata Rares Bogdan.