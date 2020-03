Flutur, despre vinovatiile de la Suceava: Eu nu am luat la restaurant acest virus, am constiinta impacata

Ziare.

"Cine este vinovat va trebui sa raspunda in mod categoric. Acest accident ar trebui discutat intr-un fel, dar au fost dotari importante facute in ultimii ani. Este un accident regretabil si trebuie imediat remediat, iar Ministerul Sanatatii ia masuri in ceea ce priveste aducerea altor specialisti la acest spital", a spus seful CJ Suceava, Gheorghe Flutur, miercuri seara, la Digi24.Intrebat daca are vreo responsabilitate, avand in vedere ca spitalul se afla in subordinea CJ, Flutur sustine ca si-a facut datoria."Sa dea Dumnezeu sa nu se mai intample nicaieri, sa fie doar acesta izolat, sa-l separam foarte repede. Sa dea Dumnezeu sa nu fie si in alte parti ale Romaniei.Sunt lucruri care nu imi apartin. Daca sunt accidente si cineva e vinovat, sa pateasca. Responsabilitatile sunt impartite", a afirmat Flutur.El a precizat ca actul medical de la spitalul sucevean este in responsabilitatea echipei manageriale si ca reprezentantii CJ Suceava s-au ocupat doar de alocarea resurselor."Noi ne-am ocupat din punct de vedere financiar de alocarea resurselor. Sigur ca nu ne face cinste ce se intampla aici. Ministerul Sanatatii si expertii au verificat ce se intampla, ei vor trage concluzii. Managerul spitalului a fost suspendat", a mai afirmat presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, care este si el infectat cu COVID-19 Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Nelu Tataru a spus, anterior, ca a propus suspendarea contractului pentru managerul Spitalului Judetean Suceava , Vasile Rambu, iar seful CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a fost de acord, insa decizia trebuie aprobata de CJ. Flutur a declarat ca l-a suspendat pe Vasile Rambu si l-a desemnat in locul acestuia pe Florin Filip, seful Sectiei de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica.La Spitalul Judetean Suceava, peste 80 de medici si asistente au fost infectati cu coronavirus Nelu Tataru sustine ca in prezent sunt 120 de pacienti internati la Sectia de Boli Infectioase de la Spitalul Judetean Suceava, cinci dintre acestia respirand cu ajutorul aparatelor. El afirma ca au fost mai multe motive pentru care s-a ajuns la acest lucru, intre care "un management defectuos al crizei". "A fost o atitudine a DSP delasatoare", spune el.