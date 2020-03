Gheorghe Flutur are coronavirus si e internat la spitalul din Suceava, unde zeci de cadre medicale s-au infectat

Ziare.

Flutur se afla in autoizolare, dupa ce in ultimele zile a participat la mai multe sedinte si actiuni."Nu ma simt rau deloc, chiar nu am niciun fel de simptome. M-am testat duminica seara, pentru ca noi am avut comandamente, actiuni si am fost destul de implicati in perioada asta, sigur, respectand izolarea", a relatat Gheorghe Flutur.Flutur a fost internat, marti seara, la Spitalul Judetean Suceava si sustine ca are incredere in medicii din acest spital."Am incredere in medicii si intregul personal de aici. Ma leaga de acest spital multe lucruri bune, investitii importante facute an de an. Un gand aparte de pretuire si respect catre medicii si asistentele - intregul personal de la Spitalul Judetean de Urgente Suceava, pentru eforturile extraordinare pe care le fac in aceste zile dificile", a spus Flutur.El a transmis sucevenilor rugamintea de a respecta masurile adoptate de autoritati, pentru a scapa cat mai repede de virus."De felul meu, sunt un om care ma implic, am facut-o si in aceste saptamani de foc, o voi face si in continuare. Acum sunt si eu printre cei afectati de coronavirus, dar sunt optimist ca voi depasi repede si cu bine acest episod.In aceste zile, asa, de pe patul de spital, o sa ma preocup pentru ca la Spitalul Judetean de Urgente din Suceava sa ajunga cat mai repede echipamentul pentru testarea la coronavirus. Astazi ma incearca un sentiment de adanca tristete ca foarte multi suceveni, din care, din pacate, si un numar mare de cadre medicale, sunt afectati de coronavirus. Sunt alaturi de ei si le urez tuturor insanatosire grabnica.Catre toti compatriotii ma adresez cu rugamintea de a respecta cu toata strictetea masurile adoptate de autoritati, pentru a scapa cat mai repede de virusul ucigas", a mai declarat acesta.