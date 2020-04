Gheorghe Flutur anunta ca s-a vindecat de COVID-19 si a revenit la serviciu

LIVE

Flutur a declarat ca Directia de Sanatate Publica Judeteana (DSP) Suceava l-a informat, cu o zi in urma, ca rezultatele ultimelor doua teste pentru noul coronavirus au iesit negative si isi poate relua activitatea.El a fost internat la SJU Suceava pe data de 25 martie, dupa ce a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus.Presedintele CJ Suceava a mentionat ca, vineri, a avut o intalnire de lucru la SJU Suceava cu secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, gen.(r) Ionel Oprea, cu managerul spitalului, colonelul medic Daniel Derioiu, si cu prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan."Am dorit sa aflu care sunt urgentele, iar din acest moment sunt in mijlocul celor care fac eforturi pentru normalizarea situatiei in judetul Suceava, fiind la dispozitia lor 24 de ore din 24", a spus Flutur.Totodata, el a transmis sucevenilor rugamintea de a respecta toate masurile stabilite de autoritati, pentru a putea "stavili" cat mai repede aceasta pandemie.