Investitie uriasa facuta de Gica Hagi: "Am intrat intr-o noua etapa"

Cu ocazia lansarii cartii "Campionii creeaza Campioni", in cadrul unui eveniment ce a avut loc sambata la Constanta, "Regele" a dezvaluit ca a a cumparat alte 10 hectare de teren, pentru Academie."Am mai luat alte 10 hectare! O sa ne dezvoltam si mai mult, iar Academia o sa fie si mai mare, si mai comptetitiva. Am intrat intr-o noua etapa, pentru ca daca vrei sa fii cel mai bun, trebuie sa investesti", a spus Hagi.Potrivit Sport.ro, Academia de la Ovidiu se intinde in prezent pe 7 hectare, la care se vor adauga alte 10 hectare!2009 e anul in care Gica Hagi a infiintat Academia de la Ovidiu.I.G.