Hagi, atac la Petrescu: Ma, Dane, ai fost plecat prin China

Patronul si antrenorul Viitorului s-a aratat deranjat dupa ce Petrescu a declarat ca a fost primul tehnician din Liga 1 care a schimbat complet echipa in doua meciuri consecutive."Imi cer scuze daca am deranjat pe cineva. Pe Dan, ca CFR e campioana suta la suta. V-ati uitat la meciurile cu Astana? Bani multi, cheltuiti de pomana! Nu o sa supere prietenul meu Dan! Si daca se supara, ii trece! Daca nu, ne vedem cand jucam, care pe care, sa vedem cine castiga!Schimb toata echipa si-l bat, ca si asta a zis, ca el a fost primul din Liga 1 care a schimbat echipa... Ma, Dane, ai fost plecat prin China. Noi am schimbat si in play-off, si in Cupa Romaniei si tot am castigat. Eu zic, poate sa fie si frate-miu! De ce sa tac? Daca se supara, sa fie sanatos!", a spus Hagi, potrivit gsp.ro Reactia "Regelui" a venit dupa ce acesta a criticat aspru arbitrajul din Liga 1, sustinand ca echipei sale i-au fost furate patru puncte in acest debut de sezon.Hagi si Petrescu s-au mai contrat public in ultimele saptamani, cei doi devenind in acest an competitional rivali in lupta pentru titlu.