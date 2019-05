Gica Popescu este noul presedinte al Viitorului

Ziare.

com

Gica Hagi a reusit sa-l convinga pe cumnatul sau si, totodata, bunul sau prieten sa i se alature la carma gruparii care tocmai a castigat Cupa Romaniei.Potrivit Sport.ro , Gica Popescu va fi prezentat sambata dupa-amiaza ca presedinte al Viitorului, intr-o conferinta de presa care va incepe la ora 16:00.Acceptare ofertei lui Gica Hagi reprezinta revenirea lui Gica Popescu in fotbalul romanesc, dupa condamnarea primita in Dosarul Transferurilor.Doi ani si jumatate a stat fostul capitan al nationalei Romaniei in spatele gratiilor.