Ionel Ganea spune ca e foarte suparat pe Gica Hagi si Gica Popescu: "Au fugit imediat si s-au dus la Bucuresti sau la Pipera"

Fostul international roman le reproseaza celor doi, aflati la conducerea clubului Viitorul, ca nu i-au lasat fiul sa vina acasa si-l tin fortat in cantonament."E blocat la Constanta, ce sa faca? Bine, sincer acum, cred ca era normal sa-i lase pe toti la casele lor, una e cand esti la bloc, alta e la curte. Era bine sa-l lase pe George acasa, la ai lui. Pai eu de ce sunt suparat?! Sunt foarte mahnit, suparat, pe Gica Hagi si pe Gica Popescu. Alte cluburi i-au lasat pe fotbalisti sa plece la famiile lor, ca le-o fi greu si alora. Oricum, campionatul nu se mai reia. Nu stiu de ce se forteaza nota! E clar ca nu se reia. Vorbim pe presupuneri? Situatie complicata, dar e clar nu se mai joaca fotbal sezonul acesta. Iar Hagi cu Popescu ce-au facut?! Si-au luat copiii si-au plecat la Bucuresti sau la Pipera, unde s-au dus... Au fugit imediat si s-au dus! Daca pe Ianis il tineau aia in Scotia, ce-ar fi zis atunci?! Cum e George al meu la Constanta, la bloc", a tunat Ganea pentru Gazeta Sporturilor "Mai vorbeste el cu cineva acum?! Gata, au plecat in Capitala! Si-au luat copiii si-au plecat primii! Lasa, frate, parintii sa-si ia copiii acasa! Mai e cineva interesat de altceva decat de familie, de copii. Importanta e sanatatea si viata omului, se mai gandeste cineva la fotbal. Noi avem haos in spitale, se complica viata, nu mai reia nimeni niciun campionat, cu toate calculele din lume. De ce cluburile din toata lumea a dat drumul la oameni? Care e problema? Mi-am crescut copiii sa am grija de ei. Pe George de ce-l tine la Constanta? Nici nu vreau sa ma gandesc la rele, desi... Mai pot sa-l iau de acolo, daca se intampla ceva?", a adaugat acesta.Fiul lui Ionel Ganea, George, joaca la Viitorul de la inceputul anului trecut.In acest sezon, George Ganea (20 de ani) a jucat 23 de meciuri si a marcat 3 goluri pentru Viitorul.