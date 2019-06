Moment tensionant intre Gica Hagi si Gica Popescu: "Mai lipsea un pic sa ne luam la bataie"

Ziare.

Gica Popescu dezvaluie ca se contrazice zilnic cu Hagi si povesteste un episod cu adevarat tensionat, petrecut in urma cu ceva ani."Ne certam zi de zi! Eu sunt mai echilibrat. In ultimii 30 de ani am avut o gramada de discutii in contradictoriu. Am avut intotdeauna un respect reciproc, desi vreo 11 ani de zile am concurat pentru titlul de cel mai bun fotbalist al Romaniei. Eu eram capitanul Barcelonei si acceptam sa nu port banderola la echipa nationala pentru ca exista Hagi", a spus Popescu intr-un interviu acordat Gazeta Sporturilor "Una dintre cele mai mari certuri ale noastre a fost intr-o vacanta, chiar pe subiectul acesta cu infiintarea unei academii de fotbal. Nu credeam niciodata ca un om ar fi capabil sa-si riste toti banii intr-un club de fotbal! Eram la masa cu familiile si m-am ridicat de la masa si am plecat, mai lipsea un pic sa ne luam la bataie! Am facut cativa zeci de metri, m-am intors si ne-am imbratisat", a completat acesta.Incepand cu 1 iunie, Gica Popescu este noul presedinte al clubului detinut de Gica Hagi, FC