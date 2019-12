Gica Hagi a rabufnit dupa ultimul zvon legat de Ianis

Ziare.

Managerul Viitorului spune ca sunt doar inventii si ca nu se pune problema ca Genk sa renunte la Ianis dupa nici jumatate de an de la transferul sau."Lucruri inventate de voi, presa, le inventati cum vreti voi. Nu avem chef sa faceti ce vreti voi, doar show-ul vostru. El e acolo, sta bine, nu inventati lucruri doar ca sa vindeti voi presa. El s-a dus acolo sta bine, joaca. Lasati-l sa se adapteze, sa stea pe acolo, ce vreti sa faca?", a tunat Gica Hagi intr-o conferinta de presa, potrivit Telekom Sport Jurnalistii din Belgia anunta ca Ianis Hagi ar putea sa o paraseasca pe Genk dupa doar jumatate de an.Tanarul fotbalist nu a intrunit asteptarile belgienilor si este nemultumit cu statutul sau din club.Ianis a fost cumparat de Genk in vara acestui an cu 4 milioane de euro de la Viitorul Constanta.Fiul Regelui nu a avut impactul asteptat in Belgia si a marcat doar 3 goluri in cele 529 de minute disputate.Genk este a doua echipa din strainatate la care Ianis evolueaza, dupa Fiorentina.