Gica Hagi dezvaluie ce cred cu adevarat belgienii despre fiul sau: Ii are in buzunar pe toti

Regele a declarat ca Ianis este foarte apreciat la Genk de suporteri si conducerea clubului, lasand sa se inteleaga ca singurul care nu il placea era fostul antrenor Felice Mazzu, demis din cauza rezultatelor slabe."Ianis are in buzunar publicul, are in buzunar toata conducerea, sunt extraordinar de multumiti de el, din toate punctele de vedere. Klopp a spus ca a facut toata strategia defensiva sa-l blocheze pe Ianis si n-a jucat niciun minut cu Liverpool.Ianis a demonstrat cand a jucat. Dupa Samata, e cel mai eficient. Este apreciat de public, de conducere si e vazut foarte bine", a spus Hagi, conform Telekom Sport.Ianis a bifat doar 28 de minute pentru Genk in ultimele sase partide din toate competitiile.El a marcat trei goluri in cele 439 de minute disputate pentru Genk in campionatul Belgiei, dar nu a avut continuitatea dorita pentru a putea creste.C.S.