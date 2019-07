"Hagi anunta transferul lui Ianis Hagi: "Se face azi sau maine"

Ziare.

Invitat in cadrul emisiunii Digi Sport Special, Gica Hagi a anuntat ca transferul fiului sau se va concretiza in orele urmatoare."Regele" a refuzat, insa, sa dezvaluie echipa cu care mijlocasul ofensiv roman in varsta de 20 de ani va semna."Va veni decizia finala, joi sau vineri, nu stim. Nu s-a putut face transferul inainte de European. Apoi, lucrurile au mers mai bine si au aparut tot mai multe oferte. Noi a trebuit sa analizam. Cel putin 3-4 echipe au vorbit concret, cu oferte clare: de la bani foarte multi, la bani mai putini. Banii nu au contat in aceste discutii, fundamental e proiectul si echipa", a spus Hagi la Digi Sport Gica Hagi a dezvaluit, totusi, ca pentru Ianis exista interes din partea unor echipe puternice din Europa, precum Barcelona sau Bayern Munchen."De la Bayern nu au fost contacte. De la Barcelona au fost discutii, la fel a existat interes de la o echipa mare din Anglia. Noi speram sa luam decizia cea mai buna pentru el. Eu zic ca suntem aproape", a adaugat acesta.Spartak Moscova, Anderlecht, Barcelona, Sevilla si Ajax Amsterdam sunt doar cateva dintre echipele despre care s-a scris in ultima perioada ca ar fi interesate de Ianis.6 milioane de euro e cota lui Ianis Hagi, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.In sezonul precedent, Ianis a marcat 14 goluri si a oferit 8 pase de gol in cele 39 de meciuri jucate in tricoul Viitorului.