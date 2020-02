Reactia lui Gica Hagi dupa evolutiile lui Ianis Hagi in tricoul lui Glasgow Rangers

Ziare.

"Regele" spune ca pentru Ianis cel mai important lucru in acest moment este sa joace, pentru ca doar astfel poate creste si demonstra de ce e capabil."Ca orice tata, ca orice parinte, cand iti vezi copilul ca joaca, apoi ca o face foarte bine, e si mai bine, dar important e sa joace pentru orice tanar. Lucrul numarul unu pe care trebuie sa il caute e sa joace si cand joaca si daca joaca si bine, te bucuri mai mult. Sunt bucuros ca el joaca. Important e ca joaca pentru a demonstra, pentru a creste, a se dezvolta, regula numarul unu e sa joci, sa ai o echipa, un antrenor, un club care sa iti dea oportunitatea sa te dezvolti, sa joci. Jucatorul tanar invata multe, nu e un jucator format, care are 29-30 de ani", a spus Gica Hagi in cadrul unei conferinte de presa, potrivit News.ro Gica Hagi dezvaluie ca i-a dat si un sfat fiului sau, care sambata a jucat 73 de minute in Cupa Scotiei contra lui Hamilton."Cum i-am zis eu lui: tot ce ti se intampla in momentul de fata este sa te faca mai bun. Asa a fost sfatul meu cand am vorbit cu el. Tot ce ti se intampla, ca bine, ca e negativ, e o situatie care te face mai bun, sa capeti experienta. A fi mai bun inseamna experienta. El zi de zi invata, lucru care mie imi place la el, e ca el e deschis sa invete, nu e un copil care pare ca le stie pe toate, nu, e deschis sa invete ii place sa antreneze, iubeste fotbalul, sunt valori importante pentru el si eu cred ca in timp o sa gasim raspunsuri mult mai concrete, mai clare, mai limpezi", a precizat Hagi.Vezi si: Iata cum s-a descurcat Ianis Hagi in cel de-al doilea meci ca titular la Glasgow Rangers Ianis Hagi a ajuns la Glasgow Rangers pe 31 ianuarie, dar a strans deja trei prezente in tricoul formatiei scotiene, doua ca titular.La meciul cu Hibernian de la mijlocul acestei saptamani, Ianis a marcat golul victoriei pentru Rangers, care s-a impus cu 2-1.