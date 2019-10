Gica Hagi reactioneaza vehement la zvonul ca a fost contactat pentru a-i fi propusa functia de selectioner al Romaniei

Ziare.

Patronul si antrenorul Viitorului sustine ca n-a fost contactat de nimeni de la Federatia Romana de Fotbal si ca "sunt doar inventii"."In urma afirmatiilor pe care jurnalistul Decebal Radulescu le-a facut in cadrul unei emisiuni la postul DigiSport, sunt nevoit sa revin cu noi precizari fata de echipa nationala si fata de suporterii Romaniei.- Nu am fost niciun moment contactat de cineva de la Federatia Romana de Fotbal pentru postul de selectioner, asa cum s-a afirmat in acea emisiune si nu am avut niciun fel discutie cu cineva de la federatie.- Sunt doar inventii, se creeaza noi subiecte false si constat, din pacate, ca desi mi-am spus clar punctul de vedere in ultimele zile, se continua pe aceeasi linie", e comunicatul aparut pe site-ul oficial al Viitorului Vezi: Gica Hagi, selectionerul Romaniei? FRF l-ar fi contactat, iar Mircea Sandu dezvaluie conditiile pe care le va pune Gica Hagi (54 de ani) a pregatit nationala Romaniei in 2001, insa doar pentru patru meciuri."Regele" si-a prezentat demisia dupa ce "tricolorii" au pierdut barajul pentru Cupa Mondiala din 2002 cu Slovenia.