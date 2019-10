Gica Hagi, selectionerul Romaniei? FRF l-ar fi contactat, iar Mircea Sandu dezvaluie conditiile pe care le va pune

Ziare.

Jurnalistul Decebal Radulescu sustine ca patronul si antrenorul Viitorului e primul nume pe lista FRF pentru a-l inlocui pe Cosmin Contra, in cazul in care nationala Romaniei va rata calificarea la EURO 2020.Fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, Mircea Sandu, e convins ca Gica Hagi va accepte propunerea, insa va pune conditii exceptionale."Asta este meseria lui Hagi, pune pasiune. Dorinta lui este de a antrena. Sunt convins ca Hagi va accepta sa fie antrenorul echipei nationale. Daca Gica va fi numit in noiembrie, sau cand va fi, va incerca sa impuna un anumit proiect, pe un anumit termen", a spus Mircea Sandu intr-o interventie la Digi Sport "Daca cei de acolo vor aproba, Hagi probabil ca ar veni. Hagi nu cred ca va spune ca ne calificam in urmatorii doi ani. Hagi nu se va lasa vreodata calcat in picioare. El ar accepta doar in anumite conditii, conditii exceptionale", a mai spus fostul sef de la FRF.Gica Hagi (54 de ani) a pregatit nationala Romaniei in 2001, insa doar pentru patru meciuri."Regele" si-a prezentat demisia dupa ce "tricolorii" au pierdut barajul pentru Cupa Mondiala din 2002 cu Slovenia.