Hagi a rabufnit dupa ce n-a fost propus pentru functia de selectioner al Romaniei: "E o nesimtire! Vreti sa ma eliminati?"

"Regele" catalogheaza acest sondaj drept o lipsa de respect la adresa lui."Eu sunt antrenor in Romania de 4 ani si jumatate si s-a facut o statistica cine poate fi antrenor la echipa nationala. Ati vazut numele meu acolo? Domnilor, va rog frumos, e nesimtire. Nu mai e bun simt, e nesimtire. Chiar asa, pana unde vreti sa ajungeti? Vreti sa ma eliminati? Aveti puterea sa mi-o spuneti in fata", a spus Hagi, potrivit Telekom Sport "Au fost pe lista nu-stiu-cati antrenori. Extraordinari antrenori. Dar chiar asa, va bateti joc de mine? Chiar asa, sa nu fiu pe lista aia? Lasati publicul din Romania sa aleaga cine va fi selectioner. Daca nu va fi Contra, publicul, lumea, dar sondaje adevarate", a mai spus acesta.Gica Hagi s-a aflat pe banca nationalei Romaniei in 2001, pentru doar 4 meciuri, in care a inregistrat o victorie, doua egaluri si o infrangere.Si-a dat demisia dupa ce "tricolorii" au fost eliminati de Slovenia in barajul pentru Campionatul Mondial din 2002.Vezi si: Gica Hagi, un car de nervi dupa ultima victorie: A inceput razboiul! Nu mai avem voie nici sa respiram