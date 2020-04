Bogdan Stelea anunta decizia luata dupa conflictul cu Gica Hagi

Ziare.

com

Fostul mare portar a anuntat ca nu va mai lucra niciodata cu fostii colegi din Generatia de Aur."Nu-mi place si nu am rabdare cu oamenii care nu imi impun chestii fara logica. Nu o sa mai lucrez cu fosti colegi de la nationala . Asta am decis cand am plecat de la Viitorul E mai bine asa, nu trebuie sa te implici intr-o afacere cand esti implicat emotional cu colegii tai. Se amesteca lucrurile si nu e bine", a spus Bogdan Stelea pentru ProSport Bogdan Stelea a fost antrenorul Viitorului pentru scurt timp, intre iunie 2014 si august 2014.El s-a certat cu Gica Hagi si a plecat de la echipa.De atunci, Stelea nu a mai antrenat nicio echipa si a devenit analist TV.C.S.