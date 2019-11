Ce scrie presa din Belgia dupa atacul lansat de Gica Hagi la adresa celor de la Genk

Ziare.

Jurnalistii belgieni noteaza ca Gica Hagi il considera vinovat pe fostul antrenor Felice Mazzu. Ianis Hagi a fost considerat transferul de top al lui Genk in vara, dar a ajuns pe banca sub comanda lui Felice Mazzu. Tatal sau Gheorghe Hagi chiar nu poate suporta asta", au notat cei de la Voetbal Primeur.De asemenea, jurnalistii de la Voetbal Nieuws se intreaba daca nu cumva "Mazzu l-a stricat pe Ianis", notand ca acesta i-a acordat foarte putina incredere.Amintim ca zilele trecute Gica Hagi a avut o reactie dura dupa ce Ianis nu a mai fost folosit."Dintr-o data, nu stiu ce s-a intamplat. Nici el nu intelege, nici eu, pentru ca lucrurile mergeau fantastic. El era intr-o forma si pe o panta ascendenta incredibila. Juca extraordinar de bine, dovedind ca echipa castiga cu el. De cand el nu mai joaca, echipa nu a mai castigat.Nu e problema ca el a stat un meci, ci ca a stat mai multe meciuri . Un meci poti sa nu joci, ca esti obosit, cum s-a zis in public. Dar trebuie sa joci, nu poti sa dispari. Atunci, daca se intampla asa, e ceva... Intrebi de ce si nu gasesti raspuns. Nimeni nu are raspuns. Nu e bine, pentru ca el a fost oprit din crestere. Evolutiile pe care le avea erau de la bine in sus, spre foarte bine", a afirmat Gica Hagi la Telekom Sport.Ianis a bifat doar 28 de minute pentru Genk in ultimele sase partide din toate competitiile.El a marcat trei goluri in cele 439 de minute disputate pentru Genk in campionatul Belgiei, dar nu a avut continuitatea dorita pentru a putea creste.C.S.