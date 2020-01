Clauza incredibila impusa de Hagi unui jucator pe care l-a dat afara

Ziare.

Astfel, potrivit celor de la Telekomsport , "Regele" l-a lasat pe brazilianul Eric, pe care nu se mai baza in a doua parte a campionatului, gratis daca acesta semna un acord inedit.Fotbalistul sud-american a fost de acord sa isi puna semnatura pe un act care ii interzice sa vorbeasca despre perioada petrecuta la Viitorul sau despre problemele pe care le-a avut la echipa lui Hagi.Iar asta s-a vazut din primele declaratii date de Eric in calitate de echipier al lui FC Voluntari, acesta evitand sa pronunte numele fostei sale formatii."Am inca de dat peste nas cuiva si cred ca o sa fac o treaba buna. S-a vorbit sa sunt gras, ca sunt bucatar. Va arat eu cine sunt eu. Pe mine nu ma deranjeaza deloc, dar ii deranjeaza pe cei din jurul meu, care sufera din cauza acestor declaratii, in care unii trebuiau sa te sustina ca sunt langa tine si vorbesc rau despre tine. Asta e, aici traim, eu sunt un strain care trebuie sa imi vad de treaba mea, mergem inainte. Pur si simplu s-a uitat ca in 5 etape eram golgheter la Liga 1 si dupa accidentare am ajuns sa fiu rusine.Am cazut, m-am ridicat, iar am cazut. Daca o sa cad inca odata, tot o sa ma ridic, nu e problema. Nu conteaza varsta. Cand am dat gol cu Fiorentina eram gras. Cand am ajuns cu Medias prima dat in istorie in Europa League, eram gras, am luat Cupa Romaniei, eram gras. Tot gras sunt, ce ma deranjeaza? Nimic. Nu ma gandesc sa ma retrag. Dorinta mea e de a ma retrage acasa, la Medias, unde sunt stabilit", a declarat Eric de Oliveira.