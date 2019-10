Cosmin Contra il da de gol pe Gica Hagi

Ziare.

com

"Gurita" spune ca Hagi isi doreste sa preia functia de antrenor al echipei nationale desi este patronul clubului Viitorul "Chiar daca spune ca e conflict de interese, visul lui este sa se intoarca pe banca echipei nationale. El trebuie inclus pe lista, a demonstrat-o", a spus Cosmin Contra la Digi Sport.In 2016, Gica Hagi s-a declarat complet impotriva ideii de a prelua echipa nationala , spunand ca ar exista un conflict de interese intrucat este patronul clubului Viitorul Constanta.Pe de alta parte, Hagi a avut o reactie nervoasa in acest an, pentru ca nu a fost inclus intr-un sondaj realizat de jurnalisti cu privire la viitorul selectioner.Amintim ca mandatul lui Cosmin Contra pe banca nationalei expira in decembrie 2019.C.S.