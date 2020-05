France Football a ales cel mai frumos gol din istoria Ligii Campionilor: O reusita a lui Hagi, in top (Video)

Ziare.

Locul 1 este ocupat de executia superba a lui Zinedine Zidane din meciul Real Madrid cu Bayer Leverkusen.Francezul a trimis mingea in vinclu cu voleu de la marginea careului.Locul doi ii apartine lui Mauro Bressan intr-un meci jucat intre Fiorentina si Barcelona in 1999, in timp ce ultimul loc de pe podium e ocupat de Cristiano Ronaldo si a sa executie din foarfeca in urma cu doi ani intr-un meci Real Madrid - Juventus.Un gol marcat de Gica Hagi in meciul dintre Galatasaray si Monaco din anul 2000 se afla pe pozitia a 19-a.1.- Zidane (Real Madrid) cu Bayer Leverkusen in 2002.2.- Bressan (Fiorentina) cu Barcelona in 1999.3.- Cristiano Ronaldo (Real Madrid) cu Juventus in 2018.4.- Stankovic (Inter Milan) cu Schalke 04 in 2011.5.- Mexes (Milan) cu Anderlecht in 2012.6.- Bale (Real Madrid) cu Liverpool in 2018.7.- Essien (Chelsea) cu Barcelona in 2009.8.- Mandzukic (Juventus) cu Real Madrid in 2017.9.- Ronaldinho (Barcelona) cu Chelsea in 2005.10.- Ramsey (Arsenal) cu Galatasaray in 2014.11.- Claudio Lopez (Valencia) cu PSV Eindhoven in 1999.12.- Ziyech (Ajax) cu Chelsea in 2019.13.- Hugo Almeida (Porto) cu Inter Milan in 2005.14.- Savicevic (Milan) cu Barcelona in 1994.15.- Messi (Barcelona) cu Liverpool in 2019.16.- Van Basten (Milan) cu Goteborg in 1992.17.- Weah (PSG) cu Bayern Munich in 1994.18.- Ibrahimovic (PSG) cu Anderlecht in 2013.19.- Hagi (Galatasaray) cu Monaco in 2000.20.- Giannakopoulos (Olympiakos) cu Porto in 1997.21.- Coridon (PSG) cu Porto in 2004.22.- Crouch (Liverpool) cu Galatasaray in 200623.- Cristiano Ronaldo (Manchester United) cu Porto in 2009.24.- Robben (Bayern Munich) cu Manchester United in 2010.25.- Eto'o (Barcelona) cu Panathinaikos in 2005.26.- Berbatov (Bayer Leverkusen) cu Roma in 2004.27.- Drogba (Chelsea) cu Barcelona in 2006.28.- Messi (Barcelona) cu Bayern Munich in 2015.29.- Henry (Arsenal) cu Sparta Prague in 2005.30.- Lucho Gonzalez (Porto) cu Hamburg in 2006.31.- Sabitzer (RB Leipzig) cu St. Petersburg in 2019.32.- Lee Sharpe (Manchester United) cu Barcelona in 1994.33.- Messi (Barcelona) cu Manchester United in 2009.34.- Lampard (Chelsea) cu Barcelona in 2006.35.- Redondo-Raul (Real Madrid) cu Manchester United in 2000.36.- Iniesta (Barcelona) cu Chelsea in 2009.37.- Zahavi (Apoel Tel Aviv) cu Lyon in 2010.38.- Ljungberg-Bergkamp (Arsenal) cu Juventus in 2001.39.- Messi (Barcelona) cu Real Madrid in 2011.40.- Veron (Lazio) cu Feyenoord in 2000.41.- Cristiano Ronaldo (Manchester United) cu Arsenal in 2009.42.- Silva (Valencia) cu Chelsea in 2007.43.- Papin (Milan) cu Porto in 1993.44.- Perisic (Borussia Dortmund) cu Arsenal in 2011.45.- Mancini (Roma) cu Lyon in 2007.46.- Gonzalez (Panathinaikos) cu Arsenal in 2004.47.- Mikael Nillson (Goteborg) cu PSV in 1993.48.- Deivid (Fenerbahce) cu Chelsea in 2008.49.- Juninho (Lyon) cu Bayern Munich in 2003.50.- Henry (Arsenal) cu Real Madrid in 2006.I.G.