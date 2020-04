Gabi Balint face dezvaluiri in timpul pandemiei: "Hagi nu mai rezista"

Ziare.

Perioada indelungata fara fotbal l-au facut pe Hagi sa-i marturiseasca lui Balint ca nu mai rezista."Trebuie sa respectam ce spun specialistii. Din pacate, nu se prea respecta. Am vazut ca s-au facut intalniri, chefuri si nu s-a respectat. Trebuie sa scapam si numai de noi depinde", a spus Gabi Balint la Digi Sport "Sigur ca e problema mare cu economia, cu fotbalul. Am vorbit si cu Gica Hagi si spunea ca nu mai rezista. La inceput chiar i-a prins bine, spunea ca nu a mai avut de mult o pauza, dar e prea lunga", a adaugat fostul international roman.Pana la aceasta ora, Romania are 11.616 cazuri confirmate si 663 de decese cautate de Covid-19.