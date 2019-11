Gica Hagi a anuntat antrenorul care, in opinia sa, va fi numit selectionerul echipei nationale

Ziare.

Chiar daca se numara printre antrenorii de pe lista scurta a celor de la FRF , favorit sa il inlocuiasca pe Contra, Hagi a declarat sambata ca ramane concentrat pe proiectul de la clubul sau: "Deocamdata sunt aici, nu pot sa ma gandesc la ce vor unii sau altii. Eu sunt la Viitorul , imi fac treaba, invat in fiecare zi, stiu ca sunt mai bun in fiecare zi, sunt deschis sa invat. O data si o data o sa vina.Am zis ca imi doresc o echipa puternica, sa castig, si o echipa nationala tot la fel. Sunt ultimele dorinte. Dar doar cu un proiect care sa fie castigator. Adica sa construiesc ceva care sa fie invingator", puncta Hagi, care sambata si-a prezentat o carte denumita "Campionii creaza Campioni".El si-a spus parerea in legatura cu persoana despre care crede ca va fi numita in aceasta functie, si anume Mirel Radoi , selectionerul de la tineret Under 21: "Acum eu zic ca echipa nationala are antrenor, asa cred eu. Cred ca Mirel va fi. Asa, ca opinie a mea, si Mircea Lucescu ar fi ceva de nivel foarte inalt. Dar nu vreau sa fac eu speculatii. Mirel, cred ca el e antrenorul. Eu i-as zice sa o faca, chiar daca e acel risc. Totdeauna, cum si eu am avut acea perioada cand am acceptat... Dar cateodata, ca sa castigi, trebuie sa si risti", a mai spus Gica Hagi in aceasta conferinta de prezentare a cartii sale.Intrebat de jurnalisti si cum vede meciul de baraj cu Islanda, din semifinala pentru EURO 2020, Hagi a mai adaugat: "Plecam cu un dezavantaj, ca jucam afara. Iar avantajul e ca vine un nou an, alta energie, alta gandire, alti jucatori probabil, mult mai motivati, mult mai entuziasti, mult mai pregatiti probabil".Semifinalele Ligii Natiunilor se disputa la 26 martie 2020, iar finalele la 31 martie 2020. Daca vom invinge Islanda, vom evolua in deplasare cu Ungaria sau Bulgaria.Citeste si:D.A.