Gica Hagi anunta decizia luata dupa ce nu a fost invitat la tragerea la sorti pentru EURO 2020

Regele a luat aceasta decizie dupa ce FRF nu l-a invitat la tragerea la sorti pentru EURO 2020."Raman la clubul meu, aici. Nu mai poate fi o colaborare, gata. S-a pus capat! Ori raman aici, ori plec in strainatate. Asta e destinul, doresc sa fac copii! Mi-am dat seama ca sunt mic, nu usunt competitivi.Acasa, doar aici la clubul meu stau. Merg cu destinul meu. Mi-am dat seama ca asa e in Romania. In fata te pupa toti, dar ce e in spate... Asta e traditia noastra", a spus Hagi la conferinta de presa.Totodata, Hagi s-a aratat din nou revoltat de faptul ca nu a fost invitat la tragerea la sorti."Daca nimeni nu simte lucrul asta, inseamna ca Hagi nu a facut nimic in fotbalul asta. E important ce am inteles eu. Hagi nu a facut nimic pentru fotbalul romanesc. Istoria nu au cum s-o stearga, faptele nu pot fi sterse. Ca tara, e bine. Am vazut si in seara asta anumite lucruri. Fotbalul romanesc eu l-am jucat, am jucat pentru el. Eu zic realitatea, nu trebuie sa comentez ce zic altii. Eu stiu ce am facut, cum am luptat si stiu dupa ce am facut, eu nu sunt de asta care sta acasa. Am investit in tineri si pe unii i-a deranjat prea mult acea performanta, cea de la U21, ca Hagi a dat prea multi jucatori . E doar placere. Era o chestiune doar de o invitatie si atat.Cati au fost acolo... A fost toata Romania. Nici nu m-am gandit la asta. Nu puteam sa fiu ambasador, eu nu sunt de ambasador, eu sunt de tehnic. Eu sunt manager, imi place partea tehnica. Nu e obligat nimeni cu mine sa faca ceva. Nimeni nu o sa stearga ce am facut. Fiecare e cu destinul lui. Sa mai vina o generatie care sa mai faca ce am facut noi. Generatia de Aur e scoasa din fotbal, e eliminata din fotbal. Nimeni nu mai e din acea generatie. Gasim noi motive si vedem ce facem", a comentat Hagi la Telekom Sport. FRF a sustinut ca nu l-a invitat pe Hagi la tragerea la sorti deoarece acesta a refuzat, in urma cu ceva timp, sa fie ambasadorul competitiei.C.S.