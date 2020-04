Gica Hagi a anuntat care e cea mai buna echipa din lume

Ziare.

Alegerea lui Gica Hagi la aceasta intrebare a fost echipa britanica FC Liverpool.Regele este de parere ca diferenta este facuta de faptul ca Liverpool are un antrenor de top precum Jurgen Klopp."Care este cea mai buna echipa din lume? Liverpool. De ce este cea mai buna din lume? Pentru ca a beneficiat de viziunea lui Jurgen Klopp.Cel mai dificil timp este sa formezi o echipa, nu doar sa cumperi jucatori . Banii sunt importanti, dar trebuie sa stii cum sa-i folosesti", a afirmat Hagi, conform Ensonhaber.com De asemenea, Regele si-a adus aminte si de momentul in care a castigat titlul cu Viitorul Constanta in Romania."Cand am facut asta aveam cel mai mic buget din Romania. Media de varsta era de 21.4 ani. Eram o echipa formata pentru ziua de maine, nu pentru cea de azi. A fost nevoie de timp. Asta este cea mai mare problema a fotbalului actual", a adaugat Hagi.C.S.