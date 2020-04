Gica Hagi a anuntat ce echipa trebuie sa primeasca titlul in Liga 1 la masa verde

Ziare.

"O criza mondiala nu se trateaza in doua luni. Nu se termina in doua luni, nu trebuie sa ne preocupam noi de campionatul care s-a jucat deja. Liverpool e campioana ca e pe primul loc. Cum e CFR la noi, campioana", a spus Hagi la Telekom Sport Apoi, Regele a afirmat ca sistemul competitional din Liga 1 ar trebui modificat in asa fel incat sa avem 18 echipe."Pentru mine e mai important sezonul care vine. Sezonul care se termina, sa se termine asa cum e. S-a jucat deja 70-75% din meciuri . Cum ne-a prins, asta e. Si sa vina cei din Divizia B... oricum voiam campionat cu 18 echipe. Sa vina si cele din B si sa se ia de la zero. E criza!Preocuparea numarul 1 trebuie sa fie cum ne organizam de la anul incolo. Eu vad ca si la UEFA si la FIFA preocuparea lor e ce fac de la anul, nu acum. De aceea au amanat un an de zile turneul final. Mai conteaza sfarsitul de campionat, cand pericolul numarul 1 e sanatatea?Dupa aceea, noi trebuie sa dam tururi de calificari, sa jucam din doua in doua zile... Atunci nu mai conteaza jucatorul. Lasa-i sa joace, doar sa fie acolo si sa jucam meciurile doar ca sa fie. Si fara spectatori... Cum sa joci fotbal fara spectatori? Fotbalul se joaca numai cu suporteri in tribuna, restul e comedie. Pai aia e miuta ca pe strada. Lasa sa se linisteasca totul si sa se plece de la un nou concurs. Dar de la inceput. Si sa ne gandim la organizare", a adaugat Hagi.C.S.