Gica Hagi a anuntat ultimul transfer la Viitorul: "Am adus capitan de echipa"

Dupa ce negocierile cu Dinamo au esuat, iata ca Gica Hagi a intrat pe fir si a reusit sa il "sufle" pe Cosmin Matei bucurestenilor, acesta intorcandu-se in Liga 1 dupa 3 ani de absenta.Matei are 27 de ani si a mai evoluat in Liga 1 pentru Steaua , Farul si Dinamo."E ca si facut, a trecut de controlul medical. Am luat un jucator valoros, din Constanta, care a fost capitan de echipa. Cand a fost tanar, a fost mai capricios, dar foarte talentat.Acum are o varsta si m-a convins, dupa o discutie, ca doreste sa vina la noi si ca putem sa-l ajutam sa joace fotbal la nivelul cel mai bun. Arata bine, chiar daca nu a dat testele fizice si sunt convins ca vom face treaba buna impreuna. Daca mai gasim ceva foarte bun, suntem deschisi", a fost declaratia lui Hagi despre Matei, fost capitan de echipa la Dinamo.In aceasta pauza de 3 ani de Liga 1, Matei a mai evoluat pentru echipe din Turcia, Grecia si Croatia. Viitorul este pe 4 in Liga 1 cu 12 puncte, la 3 distanta de lidera Poli Iasi Toate meciurile din Liga 1 sunt LIVE pe site-ul Ziare.com.D.A.