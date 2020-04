Gica Hagi a dezvaluit salariul enorm pe care il castiga la Steaua ca jucator: "De ordinul sutelor de mii de lei, poate 200.000"

Ziare.

Aflat acum la 55 de ani, patron si antrenor in acelasi timp la Viitorul Constanta, Hagi a vorbit intr-un interviu despre salariul pe care il castiga la Steaua , intr-o vreme a comunismului in care foarte putini romani aveau venituri considerabile.Hagi recunostea intr-un interviu pentru TVR ca "noi castigam foarte multi bani la Steaua atunci, de ordinul sutelor de mii de lei, 200.000 de lei pe luna". Trebuie spus ca in 1989, salariul mediu in Romania era de circa 3000 de lei."Eu am fost angajat la o firma mare de constructii, dar nu m-a vazut nimeni la fata si luam un salariu foarte important, o mie si ceva de lei, de doua ori mai mult decat tata. Dar bine, noi castigam foarte multi bani la Steaua atunci, de ordinul sutelor de mii de lei, 200.000 de lei pe luna. Traiam intr-o lume privilegiata, nu eram chiar rupti de realitate, dar aveam mai multe facilitati. Am plecat de la paine cu apa si zahar. Faceam performante, eram printre cei mai buni din Europa. Asta era sansa noastra, dar si noi stateam in cantonamente, riscam, puteam sa patim un accident.Ca sportiv sau artist mare ajungi sa castigi un contract fabulos, sa ai bani, dar ii castigi pe o durata mica, pentru ca nu poti sa fii faimos si sa castigi enorm toata viata", a punctat mai pe larg Gica Hagi intr-un interviu acordat televiziunii nationale.El a activat ca fotbalist pentru Steaua in perioada 1986 - 1990, prinzand apoi un transfer la Real Madrid . In Liga 1 a mai evoluat si pentru Farul Constanta sau Sportul, marcand 141 de goluri , plus 12 in Cupa Romaniei A castigat cu Steaua Supercupa Europei in 1987, marcand golul victoriei in finala cu Dinamo Kiev.Citeste si:D.A.