Gica Hagi a fost aproape sa semneze cu o formatie de Premier League, imediat dupa ce a ajuns la Real Madrid

La inceputul anilor '90 formatia engleza Everton a trimis o delegatie pentru a-l transfera pe Gica Hagi de la Real Madrid . Hagi abia venise in Spania, dupa 1990, de la Steaua Bucuresti, iar antrenorul englezilor Howard Kendall l-a dorit cu ardoare pe roman, in jurul caruia vroia sa construiasca o super echipa.Hagi a fost imposibil de convins insa sa plece de la Real, iar aceasta poveste a fost istorisita de Gavin Buckland, intr-un podcast despre istoria formatiei din Liverpool."E fascinant ca am incercat sa il aducem pe Ian Rush. Am incercat sa semnam si cu Gheorghe Hagi. El era la Real Madrid in acel moment, dar costa mult prea multi bani. Howard a mers special in Spania pentru a incerca sa il convinga. Imaginati-va cum ar fi fost ca Hagi sa joace pentru Everton!", a punctat reputatul jurnalist Buckland Hagi a evoluat 2 ani la Real Madrid, intre 1990 - 1992, iar apoi inca doi la marea rivala a lui Real, FC Barcelona , intre 1994 si 1996.El a mai bifat formatii ca Steaua , Brescia sau Galata in marea sa cariera.D.A.