Gica Hagi a fost inclus de France Football in clasamentul celor mai frumoase goluri din Champions League (Video)

Francezii au realizat un top 50 al celor mai frumoase goluri din Champions League, iar Gica Hagi a prins locul 19 cu golul marcat in poarta celor de la AS Monaco in sezonul 2000/2001, pe cand imbraca tricoul celor de la Galatasaray Pe atunci, antrenor la Galata era Mircea Lucescu , iar pe teren se mai afla un roman, Gica Popescu Era ultimul sezon din cariera de fotbalist al lui Gica Hagi, iar Galata trecea atunci de o grupa cu Monaco, Rangers si Sturm Graz. 4 titluri de campion are Hagi in Turcia, plus o Supercupa a Turciei, o Cupa a Turciei si o Cupa UEFA "Dupa o cariera stralucitoare, evoluand pentru Real Madrid Barcelona sau Brescia, Gica Hagi a imbracat culorile celor de la Galatasaray pentru mai multe sezoane. El nu si-a pierdut insa geniul, chiar daca urma sa se retraga doar un an mai tarziu. In meciul cu Monaco, din 2000, Hagi a primit mingea pe partea stanga, la mai bine de 35 de metri de poarta lui Stephane Porato. Romanul a avansat putin si a lansat apoi un sut incredibil. Mingea ajunge in coltul opus. Exceptional", au descris francezii acea reusita.Momentan, cei de la France Football au publicat pana acum golurile clasate in ierarhie intre locurile 15-50.Citeste si:D.A.