Gica Hagi a gasit solutia salvatoare dupa apelul lansat de Simona Halep in Parlament

Ziare.

com

In conferinta de presa sustinuta la Cluj-Napoca, Hagi i-a dat dreptate Simonei Halep si a acuzat ca sportul din Romania sa fie distrus."Nu pot sa inteleg de ce in '90, cand a venit Revolutia si s-a globalizat totul, noi romanii am ajuns sa avem bugetul cel mai mare 12 milioane, iar Real Madrid a ajuns sa aiba 1 miliard. Ce s-a facut in aceasta perioada gresit? Atat va spun public tututor, ca sa reflectam cu totii. Ce s-a facut de am ajuns atat de jos? Nu e normal asa ceva! O tara bogata din toate punctele de vedere si puternica in Europa sa ajunga sa aiba un buget de 10-12 milioane si sa ne laudam ce buget mare avem! Asta nu inseamna finantarea sportului, nu inseamna un lucru bine construit. La noi s-a distrus totul aproape! S-a distrus, s-a impartit! Pai, ce sa facem noi? Avem bani sa facem?", a spus Hagi.Apoi, Hagi a afirmat ca stie ce trebuie facut ca sportul sa fie salvat: fiecare judet sa aiba un stadion nou, iar multinationalele sa fie obligate sa investeasca in sport pana la 3% din cifra de afaceri."Eu stiu ca sunt multinationale in Romania care au de la 1 miliard in sus! Am ajuns sa ne ia vecinii jucatorii! Si o sa ne ia mai mult! Eu am zis-o si asa o sa fie, mai grav chiar! Noi nu ne trezim, tot vorbim ce trebuie pentru sportul romanesc. Ce sa trebuiasca? Finantare! Stadioane, infrastructura! Resedintele de judet sa aiba stadioanele renovate! 42 de judete! Cred ca au bani sa faca un stadion nou.Apoi, multinationalele din Romania sa vina sa bage in sport 1-2-3% din cifra de afaceri. Ori in cultura, ori in sanatate. Ele sunt branduri foarte mari si apoi o sa construiasca branduri mult mai mari. Nu din profit, nu din taxe si impozite, ci din cifra de afaceri sa bage in sport. Milioane, milioane si Romania va fi puternica!", a adaugat Hagi.In trecut, Hagi a pus si pe hartie un plan asemanator, dar guvernantii l-au ignorat.C.S.