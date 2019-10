Gica Hagi a izbucnit din nou: M-am saturat! Vreti sa scapati de mine? Nu va mai sunt drag?

Ziare.

Regele s-a enervat in momentul in care a vorbit despre situatia echipei nationale.Hagi a spus ca nu intelege negativismul si criticile primite de echipa nationala . Apoi, Hagi a afirmat ca simte ca anumiti oameni "vor sa scape de el"."Am disparut! M-am saturat sa ma uit la televizor si sa vad ca nu putem! Nu accept ca noi romanii nu mai putem! Nu, nu vrem! Asta e concluzia mea! Ce am vazut in aceste zece zile cat am stat la televizor mi se pare chiar ca nu vrem sa ne calificam! Ca daca am vrea am sustine echipa nationala ! Atata negativitate cata am vazut in aceste 10 zile este incredibil!Sa ataci o persoana care e selectionerul Romaniei, cand el joaca meciuri decisive... Eu cred ca tot ce s-a intamplat cu Cosmin si Puscas e datorita a tot ce s-a intamplat in ultimele 10 zile! Cine crede ca e usor sa castigi in Feroe, va rog frumos sa intrati pe teren si sa jucati cu ei! Intrati pe teren! Vreti sa scapati de mine? Nu mai va sunt drag? O sa raman, o sa pedalez in continuare!", a spus Hagi intr-o conferinta de presa.Si inaintea acestui meci Gica Hagi a avut o reactie similara, spunand ca nu intelege de ce echipa nationala e criticata.C.S.