"Gica Hagi a rabufnit: Ce schimbare radicala cere in Liga 1"

"Regele" critica injumatatirea punctelor dupa trecerea in play-off/play-out si cere revenirea la 18 echipe."Diferenta este ca la unii au la luat 20 de puncte si altii au luat 3 sau 5 sau 7. La unii s-au luat putine, in timp ce la altii s-au luat multe. Asa doar din creion", a spus Gica Hagi in cadrul unei conferinte de presa."Campionatul normal in toate tarile... este un campionat normal. Depinde de populatia, de traditie si de numarul de echipe. Atat! In rest, fiecare isi spune parerea dupa cum ii cade lui mai bine. Eu stiu ca in Romania lucrurile au mers bine cand am avut 18 echipe si un campionat normal", a adaugat acesta.Sezonul acesta, FC Viitorul a ratat, in premiera, calificarea in play-off-ul Ligii 1.I.G.